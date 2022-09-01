Італія виділить Україні 2 мільйони євро на розмінування територій

12:36 26 серпня Київ, Україна

Міністр закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо оголосив про приєднання країни до гуманітарного розмінування українських територій.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.



Під час зустрічі з главою МВС Денисом Монастирським, з яким він співголовує в Україно-Італійській раді з економічної, промислової та фінансової співпраці, Ді Майо оголосив про виділення двох мільйонів євро для гуманітарного розмінування на деокупованих територіях.

«Багато італійських великих і малих міст мають підписані меморандуми про співпрацю з українськими містами. Це братство між містами, яке народилося або до війни, або під час неї. І ми хочемо використовувати цей канал для того, щоб працювати у напрямку відновлення України. Починаючи з сьогоднішнього дня, Італія як на найвищому державному рівні, так і на місцевих рівнях зможе приєднатися до проєктів відновлення України», – наголосив глава МЗС Італії.

Він також уточнив, що частину обладнання для розмінування Італія зможе передати українським рятувальникам найближчим часом.



У свою чергу Денис Монастирський також висловив подяку Міністерству внутрішніх справ Італії та його голові Лучані Ламорджезе за прийом у Мілані членів сімей співробітників системи МВС України, залучених до відсічі російській агресії. 26 квітня до Мілана прибули 88 осіб.



Крім того, сторони обговорили прискорення ратифікації підписаної у червні минулого року міжурядової Угоди про українсько-італійське поліційне співробітництво.



Як відомо, у четвер до Києва прибув із несподіваним візитом міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.



Під час зустрічі з ним президент Володимир Зеленський наголосив на важливості лідерства Італії в контексті підготовки восьмого пакету санкцій щодо росії. Зокрема, Зеленський наголосив на необхідності запровадження візових обмежень для громадян росії.