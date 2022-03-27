Італія посилює карантинні обмеження

17:39 02 листопада Київ, Україна

Прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте висловив стурбованість ситуацією зростання епідемії коронавірусу в країні і наполіг на введенні більш строгих карантинних заходів.

Про це він повідомив на виступі перед нижньою палатою парламенту, повідомляє ANSA в понеділок, 2 листопада.

"Підйом захворюваності зробив для нас необхідним підготувати новий пакет обмежувальних заходів і прийняти їх до середи", - заявив Конте.

Він зазначив, що в 15 регіонах Італії протягом місяця можуть бути вичерпані можливості лікарняних відділень інтенсивної терапії.



Згідно з пропозицією Конте, потрібно закрити всі музеї і припинити проведення шоу по всій країні, а також заборонити роботу торгових центрів вихідними. Класи середньої та старшої школи підуть на дистанційне навчання. Кількість пасажирів громадського транспорту має скоротитися наполовину.



Також в список заходів повинна увійти комендантська година по всій країні з 21:00 за місцевим часом: виключення буде зроблено лише для осіб, які вимушені працювати в цей час.



Водночас прем'єр відзначив, що деталі цих заходів потрібно пристосовувати до конкретних регіонів країни в залежності від епідеміологічної ситуації.



У зв'язку з протестами, які спалахнули в кількох італійських містах проти того, що відбулося часткове посилення заходів, Конте заявив, що влада "розуміє гнів людей, але суперечок з приводу захисту здоров'я людей бути не повинно".



За даними ANSA, Конте веде переговори з губернаторами про введення заходів проти COVID-19. Однак, надходила інформація про розбіжності: так, губернатори хочуть єдиних обмежень по всій країні, а Конте наполягає на тому, щоб вводити повний режим ізоляції лише в найбільш постраждалих районах.