Італія: поліційний Lamborghini врятував життя людині

11:13 19 листопада Київ, Україна

Поліція Італії використовує суперкар Lamborghini для доставлення термінових медичних вантажів, коли немає можливості скористатися вертольотом.

Автомобіль надали в оренду італійській поліції в 2017 році. Контейнер з донорським органом поміщають в носову частину Lamborghini Huracan V10.

Поліція повідомила, що завдяки Lamborghini Huracan вдалося подолати 480 км приблизно за дві години і вчасно доставити пацієнту донорську нирку для трансплантації.
"Щоб врятувати життя, вам не потрібні надздібності. Допомагають солідарність, технології та ефективність", - йдеться в повідомленні.
фото: полицейский Lamborghini