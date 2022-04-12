Італія: поліційний Lamborghini врятував життя людині

11:13 19 листопада Київ, Україна

Поліція Італії використовує суперкар Lamborghini для доставлення термінових медичних вантажів, коли немає можливості скористатися вертольотом.



Автомобіль надали в оренду італійській поліції в 2017 році. Контейнер з донорським органом поміщають в носову частину Lamborghini Huracan V10.



Поліція повідомила, що завдяки Lamborghini Huracan вдалося подолати 480 км приблизно за дві години і вчасно доставити пацієнту донорську нирку для трансплантації.