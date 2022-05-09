Італія підтримає Україну зброєю

13:03 09 травня Київ, Україна

Міністр закордонних справ Італії заявив, що Італія підтримує і підтримуватиме Україну і працюватиме в ім'я миру.



Про це він сказав в інтерв'ю на каналі Rai3.



Глава італійського МЗС зазначив, що "ми маємо підтримувати Україну та її армію у законному самозахисті".



"Але ми не можемо думати над постачанням зброї для ураження російської території", – додав він.



Ді Майо підкреслив, що Італія "продовжуватиме працювати в ім'я миру". Він вважає, що "ми зобов'язані досягти дипломатичної угоди, щоб зупинити війну та водночас підтримати українців".



Міністр зазначив, що в Італії нібито "є багато міркувань щодо припинення підтримки українського народу, але ніхто не впевнений, що коли ми перестанемо підтримувати Україну, путін перестане: він може піти далі".