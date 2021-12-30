Італія скасувала карантин для людей, які контактували з COVID-хворими

В Італії скасували карантин для ковід-вакцинованих громадян, які перебували в тісному контакті з інфікованим коронавірусом, повідомляє Polsat.
Також влада вирішила дозволити громадянам користуватися громадським транспортом та відвідувати різні заходи та заклади лише з документом про щеплення або одужання від Covid-19.
Однак такі люди будуть зобов'язані носити респіраторні маски до 10 діб після останнього контакту з інфікованою людиною та провести тест через 5 днів після такого контакту.
Також повідомляється, що італійська влада продовжила використання посиленої санітарної перепустки, яка видається тільки на підставі щеплення або одужання від Covid-19. Тільки на підставі такого документа дозволено користуватись громадським транспортом.
З 10 січня 2022 року наявність документа про щеплення або одужання від Covid-19 буде обов'язковою при поселенні в готелі та гостьових будинках, при відвіданні заходів, організованих після цивільних та релігійних свят. Також документ вимагатимуть на ярмарках, конгресах, підйомниках та лижних трасах, у басейнах, у спортивних об'єктах, у закладах культури та на всіх видах транспорту.
До слова, в Італії від коронавірусу двома дозами вакциновано майже 89% від населення. В цей час уряд прагне прискорити доставку третіх підсилювальних доз вакцини, які розглядаються як ефективний захист проти нового варіанта коронавірусу під назвою «Омікрон».
Також повідомляється, що італійська влада продовжила використання посиленої санітарної перепустки, яка видається тільки на підставі щеплення або одужання від Covid-19. Тільки на підставі такого документа дозволено користуватись громадським транспортом.
З 10 січня 2022 року наявність документа про щеплення або одужання від Covid-19 буде обов'язковою при поселенні в готелі та гостьових будинках, при відвіданні заходів, організованих після цивільних та релігійних свят. Також документ вимагатимуть на ярмарках, конгресах, підйомниках та лижних трасах, у басейнах, у спортивних об'єктах, у закладах культури та на всіх видах транспорту.
До слова, в Італії від коронавірусу двома дозами вакциновано майже 89% від населення. В цей час уряд прагне прискорити доставку третіх підсилювальних доз вакцини, які розглядаються як ефективний захист проти нового варіанта коронавірусу під назвою «Омікрон».
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