Італія скасувала карантин для людей, які контактували з COVID-хворими

15:23 30 грудень Київ, Україна

В Італії скасували карантин для ковід-вакцинованих громадян, які перебували в тісному контакті з інфікованим коронавірусом, повідомляє Polsat.

Також влада вирішила дозволити громадянам користуватися громадським транспортом та відвідувати різні заходи та заклади лише з документом про щеплення або одужання від Covid-19.

"Звільнення від профілактичного карантину людей, які перебували у тісному контакті з інфікованим коронавірусом, однак отримали щеплення третьою дозою вакцини від коронавірусу, або одужали протягом останніх чотирьох місяців", - йдеться у повідомленні.

Однак такі люди будуть зобов'язані носити респіраторні маски до 10 діб після останнього контакту з інфікованою людиною та провести тест через 5 днів після такого контакту.



Також повідомляється, що італійська влада продовжила використання посиленої санітарної перепустки, яка видається тільки на підставі щеплення або одужання від Covid-19. Тільки на підставі такого документа дозволено користуватись громадським транспортом.



З 10 січня 2022 року наявність документа про щеплення або одужання від Covid-19 буде обов'язковою при поселенні в готелі та гостьових будинках, при відвіданні заходів, організованих після цивільних та релігійних свят. Також документ вимагатимуть на ярмарках, конгресах, підйомниках та лижних трасах, у басейнах, у спортивних об'єктах, у закладах культури та на всіх видах транспорту.



До слова, в Італії від коронавірусу двома дозами вакциновано майже 89% від населення. В цей час уряд прагне прискорити доставку третіх підсилювальних доз вакцини, які розглядаються як ефективний захист проти нового варіанта коронавірусу під назвою «Омікрон».