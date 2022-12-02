Італія схвалила запровадження тимчасового управління на заводі Лукойлу на Сицилії

Влада Італії дала згоду на тимчасове управління на НПЗ Лукойла на Сицилії, щоб уникнути його закриття через ембарго на російську морську нафту.

Ембарго Євросоюзу на російську морську нафту має набути чинності 5 грудня, що загрожує блокуванням постачання на нафтопереробний завод російського "Лукойлу" ISAB, на який припадає п'ята частина італійських нафтопереробних потужностей.

НПЗ покладається виключно на російську нафту відколи банки припинили його фінансування та надання гарантій, необхідних для закупівлі нафти в інших країнах через страх потрапити під західні санкції за зв'язок з російською компанією.

Згідно з рішенням італійського уряду, тепер на заводі можуть запровадити тимчасову адміністрацію терміном до одного року з можливістю продовження ще на рік "у разі серйозної та неминучої небезпеки" для енергопостачання.

За даними джерела агентства, до управління російським НПЗ можуть потенційно залучити державну енергетичну компанію ENI.. зараз на російському НПЗ працює близько 1000 працівників. Інше джерело Reuters відзначило, що італійський уряд працює над розблокуванням фінансування для ISAB.

Раніше Financial Times повідомило, що переговори "Лукойлу" про продаж ISAB відновилися з американською інвестиційною платформою Crossbridge Energy Partners, яка б оцінила завод в 1 - 1,5 млрд євро.