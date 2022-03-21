Італія може стати першою країною, чиї громадяни знімуть маски

Мінімальний приріст нових випадків інфікування коронавірусом дозволяє громадянам і гостям Італії перебувати на відкритому повітрі без захисних масок. Відповідний указ про скасування маскових обмежень в Італії набуде чинності з 28 червня.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Італії Роберто Сперанца в Facebook.
"З 28 червня ми скасовуємо необхідність носити маски на вулиці в білих зонах", - написав він у соцмережі.
Масковий режим на відкритому повітрі був введений в жовтні 2020 року.
Як і раніше носити захисні маски треба буде в закритих приміщеннях.
А тим часом в Італії нещеплених медиків почали відсторонювати від роботи. Їм можуть запропонувати іншу роботу, яка не передбачає контакту з людьми, або ж просто відсторонити до кінця року.
"З 28 червня ми скасовуємо необхідність носити маски на вулиці в білих зонах", - написав він у соцмережі.
Масковий режим на відкритому повітрі був введений в жовтні 2020 року.
Як і раніше носити захисні маски треба буде в закритих приміщеннях.
А тим часом в Італії нещеплених медиків почали відсторонювати від роботи. Їм можуть запропонувати іншу роботу, яка не передбачає контакту з людьми, або ж просто відсторонити до кінця року.
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