Італія готова до опалювального сезону без російського газу

18:35 28 вересня Київ, Україна

Італія відзначила готовність до опалювального сезону без російського газу після закупівлі необхідного запасу в Африці.



Про це у вівторок, 27 вересня, повідомило Bloomberg.



Зазначається, що країна отримала достатні обсяги газу з Північної Африки та зможе компенсувати будь-який дефіцит найближчої зими, навіть якщо росія повністю припинить експорт.



Як повідомляє видання, колишній прем'єр-міністр країни Маріо Драгі "нишпорив по всьому світу, щоб забезпечити постачання газу та захистити Італію від потенційних перебоїв у постачаннях з боку росії, яка чинила тиск на Європейський Союз".



Очікується, що експорт з Алжиру до Італії подвоїться 2024 року до 18 мільярдів кубометрів на рік, тоді як імпорт ЗПГ з Єгипту збільшиться до кінця року, щоб відповідати обсягу, який зараз вирушає з росії.



Також видання зазначає, що збільшення надходження газу з Алжиру і Єгипту зможе покрити поставки, що залишилися з росії.



В цей час російський газ становить близько 10% імпорту Італії, порівняно з приблизно 40% до вторгнення росії в Україну.