Італія, Франція, Німеччина, Данія висилають російських дипломатів

12:59 05 квітня Київ, Україна

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна вирішила вислати 40 російських дипломатів.



У заяві керівника німецького зовнішньополітичного відомства зазначається, що «федеральний уряд вирішив оголосити «небажаними» значну кількість працівників російського посольства, які… працювали… проти нашої свободи, проти згуртованості нашого суспільства».



За даними МЗС Німеччини, в країні загалом акредитовано 104 російські дипломати.



Говорячи про вбивства мирних жителів у передмісті української столиці, Бербок заявила, що «кадри з Бучі свідчать про неймовірну жорстокість з боку російського керівництва та тих, хто слідує за його пропагандою».



Міністр обіцяла «зробити жорсткішими санкції проти росії, рішуче збільшити підтримку українських збройних сил, а також зміцнити східний фланг НАТО».



У понеділок Франція слідом за Німеччиною також вирішила оголосити persona non grata і вислати більшість акредитованих у країні російських дипломатів. Про це заявило французьке МЗС, зазначивши, що дії російських дипломатів «суперечать інтересам нашої національної безпеки».



За даними агентства Reuters, Франція висилає 35 російських дипломатів.



Раніше у понеділок про висилку російського посла оголосив офіційний Вільнюс.



«Литва повністю солідарна з Україною та українським народом, які стали жертвами безпрецедентної агресії росії», – наголошується у заяві, з якою виступив глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс.



Європейські країни не хочуть бачити на своїй території представників країни-агресорки.



Про рішення вислати із країни 15 російських дипломатів повідомив міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод.



Росіяни повинні покинути Данію протягом 14 днів. Про це повідомляє Politiken.



«Це історичний крок, який ми робимо тут із боку Данії, але ми також робимо це відповідно до великої кількості інших європейських країн, тому що ми хочемо захистити нашу безпеку та безпеку Данії», – заявив Кофод після засідання комітету із зовнішньої політики.



Про такий намір заявила й Італія. Влада країни має намір вислати з країни кілька десятків російських дипломатів.