Італія: двоє людей заарештовані за шпигунство на користь РФ
12:37 31 березень Київ, Україна
Правоохоронці, під керівництвом прокуратури Риму, заарештували офіцера ВМФ Італії і офіцера Збройних сил Російської Федерації, за звинуваченням у шпигунстві і розголошенні таємниці.
Про це повідомляє Il Messaggero.
"Операція відбулася під час таємної зустрічі між ними відразу після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму. По завершенні офіційних процедур офіцер був заарештований, в той час, як положення іноземного громадянина все ще розглядається в зв'язку з його дипломатичним статусом", - йдеться в повідомленні.
Після затримання росіянина у справі про шпигунство, посла РФ викликали в МЗС Італії.
"Генеральний секретар міністерства Елізабетта Беллоні викликала за вказівкою міністра закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо посла Російської Федерації Сергія Разова", - йдеться в повідомленні.
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