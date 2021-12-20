Італія: двоє людей заарештовані за шпигунство на користь РФ

12:37 31 березень Київ, Україна

Правоохоронці, під керівництвом прокуратури Риму, заарештували офіцера ВМФ Італії і офіцера Збройних сил Російської Федерації, за звинуваченням у шпигунстві і розголошенні таємниці.

Про це повідомляє Il Messaggero.

"Операція відбулася під час таємної зустрічі між ними відразу після передачі секретної документації італійським офіцером в обмін на грошову суму. По завершенні офіційних процедур офіцер був заарештований, в той час, як положення іноземного громадянина все ще розглядається в зв'язку з його дипломатичним статусом", - йдеться в повідомленні.

Після затримання росіянина у справі про шпигунство, посла РФ викликали в МЗС Італії.