Італія дасть українським біженцям дозвіл на проживання на один рік

07:54 31 березня Київ, Україна

Італія надасть українцям, які залишили свої будинки, дозвіл на проживання на один рік.



Указ підписав прем'єр-міністр Маріо Драгі, який напередодні спілкувався із президентом РФ Путіним.



Таким чином біженці отримають доступ до охорони здоров'я, ринку праці, освіти та деяких соціальних допомог..



Також одне рішення італійського уряду дозволить українцям отримувати по 300 євро протягом трьох місяців.