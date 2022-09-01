Італія заарештувала 11 вілл близького до путіна олігарха

Італійська влада наклала адміністративний арешт на 11 одиниць нерухомості Моше Кантора.
Про це пише місцеве видання L'Unione Sarda.
68-річний Кантор у квітні був внесений до списків санкцій ЄС та Великобританії як людина, близька до президента росії володимира путіна.
Він був основним власником найбільшого у світі виробника мінеральних добрив "Акрона", його статки Forbes оцінюють у $4,6 млрд. Після введення санкцій Кантор передав свою частку в управління менеджменту.
Саме у зв'язку з санкціями італійська влада наклала арешт на 11 вілл у Порто-Ротондо, зареєстрованих безпосередньо на Кантора або пов'язаних з ним.
Видання також повідомляє, що під час повідомлень про заходи щодо арешту вілл правоохоронці звернули увагу на присутність громадян України в одній із резиденцій. Це були люди, які покинули свою країну через російське вторгнення. Видання зазначає, що ситуація може пояснюватися тим, що дружина Кантора має українське походження.
2013 року тодішній президент Італії Джорджо Наполітано нагородив Кантора званням кавалера Великого хреста ордена "За заслуги перед Італійською Республікою".
68-річний Кантор у квітні був внесений до списків санкцій ЄС та Великобританії як людина, близька до президента росії володимира путіна.
Він був основним власником найбільшого у світі виробника мінеральних добрив "Акрона", його статки Forbes оцінюють у $4,6 млрд. Після введення санкцій Кантор передав свою частку в управління менеджменту.
Саме у зв'язку з санкціями італійська влада наклала арешт на 11 вілл у Порто-Ротондо, зареєстрованих безпосередньо на Кантора або пов'язаних з ним.
Видання також повідомляє, що під час повідомлень про заходи щодо арешту вілл правоохоронці звернули увагу на присутність громадян України в одній із резиденцій. Це були люди, які покинули свою країну через російське вторгнення. Видання зазначає, що ситуація може пояснюватися тим, що дружина Кантора має українське походження.
2013 року тодішній президент Італії Джорджо Наполітано нагородив Кантора званням кавалера Великого хреста ордена "За заслуги перед Італійською Республікою".
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