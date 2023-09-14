Винищувач нового покоління GCAP: спільний проєкт Японії, Великобританії та Італії

10:13 14 вересня Київ, Україна

Японія, Великобританія та Італія оголосили про спільне фінансування розробки винищувача нового покоління, повідомляє агентство Reuters.



Новий винищувач, який отримав назву GCAP (Global Combat Air Programme), оцінюється у десятки мільярдів доларів. Проте троє партнерів поки що не досягли остаточної угоди щодо розподілу бюджету та обов'язків.



Планується, що виробництво нового літака розпочнеться у 2035 році. Три головні підрядники - британська BAE Systems, японська Mitsubishi Heavy Industries та італійська Leonardo - вже оголосили про узгоджені кроки для реалізації концептуальної фази проєкту.



Італійське Міністерство оборони підтвердило готовність фінансувати проєкт протягом 15 років, що має забезпечити успішне впровадження нового винищувача у збройні сили.