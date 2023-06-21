Висушення водосховища в Мексиці: "виринула" колоніальна церква

12:15 21 червня Київ, Україна

Внаслідок сильної спеки водосховище в Мексиці висушилося, і з нього "виринула" колоніальна церква, інформує Euronews.



Домініканський храм XVI століття, відомий як Кечула, знаходиться в Чьяпасі. Ця римо-католицька споруда була практично затоплена після будівництва греблі на річці Гріхальва.



Раніше туристи могли відвідати частково затоплену церкву, прибуваючи човнами.



Однак високі температури та тривала посуха, які нещодавно призвели до загибелі восьми мексиканців, повністю оголили старовинну будову.



В цей час відвідувачі приїжджають до входу храму на автомобілях та мотоциклах.

Теплова хвиля, що охопила Мексику, є винятковим явищем для Чьяпаса.



В інших регіонах країни температури перевищують 40°C. Навіть у Мехіко, де клімат м'якший, температура досягла 35°C минулого тижня. Це вже третя хвиля спеки в країні за рік, і експерти попереджають, що вона може тривати ще два тижні.