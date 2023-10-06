Іспанська гвардія повернула вкрадені оливки на пів мільйона євро

Цивільна гвардія Іспанії успішно провела операцію з вилучення більш ніж 73 тонн оливок, які були вкрадені в автономному співтоваристві Андалусія.
Про це повідомляється у пресрелізі правоохоронних органів, опублікованому 6 жовтня.
У ході спецоперації було затримано 12 осіб, а також розпочато розслідування щодо ще 11 підозрюваних, які можуть бути причетними до крадіжки, а також до купівлі та продажу вкрадених оливок.
Загальна вартість виявлених оливок оцінюється приблизно у 500 тисяч євро.
Операція була поділена на два етапи, що дозволило правоохоронним органам ефективно впоратися із завданням.
Про це повідомляється у пресрелізі правоохоронних органів, опублікованому 6 жовтня.
У ході спецоперації було затримано 12 осіб, а також розпочато розслідування щодо ще 11 підозрюваних, які можуть бути причетними до крадіжки, а також до купівлі та продажу вкрадених оливок.
Загальна вартість виявлених оливок оцінюється приблизно у 500 тисяч євро.
Операція була поділена на два етапи, що дозволило правоохоронним органам ефективно впоратися із завданням.
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