Іспанська гвардія повернула вкрадені оливки на пів мільйона євро

15:54 06 жовтня Київ, Україна

Цивільна гвардія Іспанії успішно провела операцію з вилучення більш ніж 73 тонн оливок, які були вкрадені в автономному співтоваристві Андалусія.



Про це повідомляється у пресрелізі правоохоронних органів, опублікованому 6 жовтня.



У ході спецоперації було затримано 12 осіб, а також розпочато розслідування щодо ще 11 підозрюваних, які можуть бути причетними до крадіжки, а також до купівлі та продажу вкрадених оливок.



Загальна вартість виявлених оливок оцінюється приблизно у 500 тисяч євро.



Операція була поділена на два етапи, що дозволило правоохоронним органам ефективно впоратися із завданням.