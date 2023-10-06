Іспанська гвардія повернула вкрадені оливки на пів мільйона євро

15:54 06 жовтня Київ, Україна

Цивільна гвардія Іспанії успішно провела операцію з вилучення більш ніж 73 тонн оливок, які були вкрадені в автономному співтоваристві Андалусія.

Про це повідомляється у пресрелізі правоохоронних органів, опублікованому 6 жовтня.

У ході спецоперації було затримано 12 осіб, а також розпочато розслідування щодо ще 11 підозрюваних, які можуть бути причетними до крадіжки, а також до купівлі та продажу вкрадених оливок.

Загальна вартість виявлених оливок оцінюється приблизно у 500 тисяч євро.

Операція була поділена на два етапи, що дозволило правоохоронним органам ефективно впоратися із завданням.