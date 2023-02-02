Іспанія надасть Україні 20 БТР M113

08:24 02 лютого Київ, Україна





Також повідомляється, що розпочалася підготовка до відправлення танків. Про це у середу, 1 лютого, повідомляє Europa Press. Протягом наступного тижня Іспанія як військову підтримку для України відправить на український фронт 20 бронетранспортерів M113.Також повідомляється, що розпочалася підготовка до відправлення танків. Про це у середу, 1 лютого, повідомляє Europa Press.

"Міноборони направить в Україну наступного понеділка, 6 лютого, загалом 20 бронетранспортерів, що підтвердила міністр оборони Маргарита Роблес. Зокрема, Іспанія поставить Україні близько двадцяти броньованих машин М-113, відомих як Transporte Oruga Acorazados (TOA)", - йдеться у повідомленні.

Також, як відомо, Іспанія передасть Україні кілька бойових танків Leopard 2A4 - за даними ЗМІ, йдеться про чотири-шість одиниць. Незважаючи на велику кількість цих танків в Іспанії (більше 300), більшість із них перебувають на зберіганні та не придатні до експлуатації.



За даними ЗМІ, компанія Santa Bárbara вже розпочала терміновий ремонт "пів дюжини" танків, щоб вони якнайшвидше були готові до відправки.