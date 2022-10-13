Іспанія передасть Україні сучасні системи ППО Hawk

21:19 13 жовтня Київ, Україна

Іспанія має намір передати Україні чотири пускові установки систем протиповітряної оборони.



Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після засідання міністрів оборони Альянсу.

"Союзники в НАТО надають Україні передові системи, у тому числі артилерію, засоби протиповітряної оборони, бронетехніку. І я вітаю сьогоднішнє оголошення Іспанії про надання чотирьох пускових установок Hawk для посилення протиповітряної оборони України - на додаток до того, що союзники надали протягом останніх днів. Дякую союзникам за вагомий внесок, і закликаю і надалі посилювати підтримку", - сказав генсек НАТО.

Столтенберг також оголосив, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак росії на цивільну інфраструктуру.



У комюніке Міноборони Іспанії про зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим не згадується про системи Hawk. Водночас зазначається, що міністр Маргарита Роблес запропонувала українській стороні різні можливості для підготовки військових – як у двосторонньому форматі, так і в місії ЄС, створення якої починається. Серед уже наявних двосторонніх проєктів згадується навчання українських військових у Сарагосі на протиповітряних ракетних системах Aspide.



У середу, 12 жовтня, глави МЗС України та Іспанії обговорювали наступний пакет військової допомоги Україні.