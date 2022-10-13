Іспанія передасть Україні сучасні системи ППО Hawk

Іспанія має намір передати Україні чотири пускові установки систем протиповітряної оборони.
Про це сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу після засідання міністрів оборони Альянсу.
Столтенберг також оголосив, що Україна отримає від НАТО засоби для боротьби з безпілотниками для захисту від атак росії на цивільну інфраструктуру.
У комюніке Міноборони Іспанії про зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим не згадується про системи Hawk. Водночас зазначається, що міністр Маргарита Роблес запропонувала українській стороні різні можливості для підготовки військових – як у двосторонньому форматі, так і в місії ЄС, створення якої починається. Серед уже наявних двосторонніх проєктів згадується навчання українських військових у Сарагосі на протиповітряних ракетних системах Aspide.
У середу, 12 жовтня, глави МЗС України та Іспанії обговорювали наступний пакет військової допомоги Україні.
У комюніке Міноборони Іспанії про зустріч із міністром оборони України Олексієм Резніковим не згадується про системи Hawk. Водночас зазначається, що міністр Маргарита Роблес запропонувала українській стороні різні можливості для підготовки військових – як у двосторонньому форматі, так і в місії ЄС, створення якої починається. Серед уже наявних двосторонніх проєктів згадується навчання українських військових у Сарагосі на протиповітряних ракетних системах Aspide.
У середу, 12 жовтня, глави МЗС України та Іспанії обговорювали наступний пакет військової допомоги Україні.
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