Іспанія б'є рекорд: 8,2 млн туристів у травні

У травні Іспанія встановила новий історичний рекорд з напливу туристів.
Кількість мандрівників, які прибули до Іспанії у травні, зросла на 17,6% порівняно з минулим роком, досягнувши позначки 8,2 мільйона осіб.
Цю інформацію повідомляє видання MarketWatch.
Цей показник став найвищим в історії Іспанії для травня. За цей період країну відвідало 8,2 мільйона іноземних туристів, що на 17,6% більше, ніж у травні 2022 року, і на 3,8% більше, ніж попередній рекорд, встановлений у 2019 році.
Зазначається, що туристи витратили в Іспанії загальну суму 9,73 мільярда євро (в середньому близько 1 183 євро на особу), що на 3% більше, ніж у попередньому році.
Кількість мандрівників, які прибули до Іспанії у травні, зросла на 17,6% порівняно з минулим роком, досягнувши позначки 8,2 мільйона осіб.
Цю інформацію повідомляє видання MarketWatch.
Цей показник став найвищим в історії Іспанії для травня. За цей період країну відвідало 8,2 мільйона іноземних туристів, що на 17,6% більше, ніж у травні 2022 року, і на 3,8% більше, ніж попередній рекорд, встановлений у 2019 році.
Зазначається, що туристи витратили в Іспанії загальну суму 9,73 мільярда євро (в середньому близько 1 183 євро на особу), що на 3% більше, ніж у попередньому році.
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