Ісландія з 2024 року відмовляється від видобутку китів

12:05 05 лютий Київ, Україна

В останні роки народний інтерес і симпатія до китів помітно виросли завдяки популярним науковим програмам та фільмам про ці дивовижні тварини. Тих, хто спостерігав за китами, вражали їхня дивовижна природа та поведінка.

Однак популяції багатьох видів китів сильно скоротилися через промисли китобоїв. Навіть після введення заборони комерційного китобійного промислу чисельність багатьох видів китів відновилася недостатньо. Чисельність деяких великих китів продовжує залишатися під загрозою через їхню рідкість та проблеми, з якими їм доводиться стикатися, включаючи загибель з вини людини.

Із рішенням остаточно відмовитися від китобійного промислу у 2024 році виступила Ісландія. Як пише The Guardian, однією з вагомих причин стало зниження попиту на китові продукти.

Обидва провідні власники ліцензій припинили полювання на китів. До того ж, за останні три роки було вбито лише один малий кит у 2021 році.

Це дуже сміливе рішення, враховуючи те, що річні квоти Ісландії на 2019-2023 роки дозволяють видобувати 209 фінвалів – другого за величиною після блакитного кита, та 217 малих китів, найменших видів.

Про чудеса дивовижної країни Ісландії говорять такі факти: в країні відкрито вакансію фотографа північних сяйв, а також на продаж виставлено вулкан, що діє.