Ісландія - країна льоду потерпає від дощів і зсувів

14:57 22 грудня Киев, Украина

В результаті глобального потепління змінився клімат всюди. Ось, в Ісландії, країні суворих зим і льодів, пройшли дощі. Причому дощі йшли кілька днів, що призвело до катастрофічних наслідків.

У ісландському місті Сейдісфьордюр сталося кілька зсувів, які зруйнували кілька будинків і пошкодили лінії електропередач.

Всі жителі містечка, 700 осіб, були евакуйовані 18 грудня після того, як зсув пошкодив близько десяти будинків.

У район допускаються тільки служби швидкого реагування, метеорологи, репортери і ремонтники електроустаткування.

Через ризик подальших зсувів жителів деяких районів біля Ескіфьордура також довелося евакуювати.

Раніше повідомлялося, що в Гватемалі зсув, викликаний принесеними штормом Eta, налетів на житлові будинки.

Також в Ірландії на території графства Донегал по схилу пагорба біля вітряної електростанції змістилася ділянка лісу.