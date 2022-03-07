Ісламофобія в Канаді: чоловік навмисно збив мусульманську сім'ю

09:43 08 червень Київ, Україна

У місті Лондон, що в південно-західній частині канадської провінції Онтаріо, 20-річний чоловік на чорному пікапі скоїв навмисний наїзд на мусульманську сім'ю.

Про це повідомляє місцева поліція 8 червня.

"У неділю, 6 червня 2021 р., автомобіль збив п'ятьох громадян. Всі жертви були членами однієї сім'ї. Слідчі вважають, що це була навмисна дія, і що постраждалі стали жертвами через їхню ісламську віру", - наголошується в повідомленні.

Серед загиблих 74-річна жінка, 46-річний чоловік, 44-річна жінка і 15-річна дівчина. Вижив хлопчик дев'яти років, він в лікарні з серйозними, але не небезпечними для життя травмами.



Поліція затримала водія пікапу. Ним виявився місцевий житель, 20-річний Натаніель Велтману. Йому пред'явлені звинувачення за чотирма пунктами звинувачення у вбивстві першого ступеня і по одному пункту - в замаху на вбивство. Суд у його справі відбудеться у четвер, 10 червня. Слідство назвало подію "спланованим, навмисним актом, мотивованим ненавистю".

"Немає ніяких відомих раніше зв'язків між підозрюваним і потерпілими", - відзначили в поліції.

У свою чергу, після новин про те, що автомобіль, можливо, навмисно збив мусульманську сім'ю, прем'єр-міністр країни Джастін Трюдо закликав зупинити ісламофобію в Канаді.

"Ісламофобії немає місця ні в одній з наших спільнот. Цю підлу і підступну ненависть необхідно зупинити", - написав глава уряду в Twitter.

Він також заявив, що "відчув жах" від цієї новини, а також висловив солідарність всім канадським мусульманам.