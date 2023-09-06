Виняткова подія: в американському сімейному зоопарку народилася жирафа без плям

10:07 23 серпня Київ, Україна





Про новину повідомили на сайті зоопарку.



Директор зоопарку Девід Брайт написав, що народилася самка "хорошого суцільно-коричневого кольору" без характерних візерунків копитних ссавців, які допомагають їм замаскуватися.



За словами Брайта, це перша відома жирафа, яка народилася без жодних плям з 1972 року. Тоді жирафа без плям народилася у Японії. До цього були відомі лише два приклади жирафи без візерунків.



Самка жирафи народилася 31 липня у сімейному зоопарку Brights Zoo у Лаймстоуні – невеликому містечку на північному сході Теннессі. Жирафа перебуває під опікою своєї уважної матері та експертного персоналу зоопарку.



Девід Брайт заявив, що опублікував відомості про рідкісну жирафу, щоб підвищити обізнаність про популяцію та зусилля щодо збереження їх у світі. У сімейному зоопарку американського штату Теннессі народилася рідкісна жирафа без плям. Це перша відома жирафа без характерних візерунків за пів століття.Про новину повідомили на сайті зоопарку.Директор зоопарку Девід Брайт написав, що народилася самка "хорошого суцільно-коричневого кольору" без характерних візерунків копитних ссавців, які допомагають їм замаскуватися.За словами Брайта, це перша відома жирафа, яка народилася без жодних плям з 1972 року. Тоді жирафа без плям народилася у Японії. До цього були відомі лише два приклади жирафи без візерунків.Самка жирафи народилася 31 липня у сімейному зоопарку Brights Zoo у Лаймстоуні – невеликому містечку на північному сході Теннессі. Жирафа перебуває під опікою своєї уважної матері та експертного персоналу зоопарку.Девід Брайт заявив, що опублікував відомості про рідкісну жирафу, щоб підвищити обізнаність про популяцію та зусилля щодо збереження їх у світі.

"Зазвичай ми не публікуємо малюків у зоопарку, але з огляду на таку унікальну ситуацію ми знали, що це приверне багато уваги до жирафів", - написав Брайт.

Чисельність тварин у дикій природі постійно зменшується. Засновник зоопарку Тоні Брайт зазначив, що за останні три десятиліття значну кількість диких жираф було знищено.



За даними Фонду збереження жираф, у 1980-х роках в Африці було близько 155 тис. цих тварин, порівняно зі 117 тис. станом на цей момент.