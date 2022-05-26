Ірландська стане офіційною мовою Північної Ірландії

Згідно з новим ухваленим законопроєктом Великобританії, ірландська стане офіційною мовою в Північній Ірландії.
Про це пише Politico.
Місцеві юніоністи, які прагнуть тісних зв'язків із Британією, тривалий час чинили опір цьому кроку, вважаючи його загрозою їхній власній британській ідентичності.
Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс підтвердив цей крок лише через кілька днів після того, як наказав Міністерству охорони здоров'я Британії запровадити послуги з переривання вагітності, що повністю фінансуються державою.
Це ще один крок, якому раніше заважали юніоністи у парламенті Північної Ірландії.
Мовний законопроєкт неодноразово обіцяли націоналістичній частині суспільства Північної Ірландії.
Націоналістична партія "Шін Фейн" вітала крок Льюїса як підтримку зобов'язань, взятих у Сент-Ендрюській угоді 2006 року.
"Нарешті ми побачимо скасування архаїчного антиірландського законодавства і заміну його офіційним визнанням ірландської мови, щоб люди могли отримувати доступ до державних служб і судів ірландською мовою", - сказала лідер "Шін Фейн" Мері Лу Макдональд.
Перепис 2011 року показав, що лише 3,7% жителів Північної Ірландії заявили, що вільно володіють ірландською мовою, але Міністерство освіти почало інвестувати у школи з ірландською мовою навчання після того, як "Шін Фейн" отримала цей портфель у попередніх урядах.
Очікуючи на крок Льюїса, понад 10 тисяч активістів за ірландську мову пройшли маршем у центрі Белфасту вихідними. Близько дюжини святкували у середу біля будівлі парламенту.
Про це пише Politico.
Місцеві юніоністи, які прагнуть тісних зв'язків із Британією, тривалий час чинили опір цьому кроку, вважаючи його загрозою їхній власній британській ідентичності.
Міністр у справах Північної Ірландії Брендон Льюїс підтвердив цей крок лише через кілька днів після того, як наказав Міністерству охорони здоров'я Британії запровадити послуги з переривання вагітності, що повністю фінансуються державою.
Це ще один крок, якому раніше заважали юніоністи у парламенті Північної Ірландії.
Мовний законопроєкт неодноразово обіцяли націоналістичній частині суспільства Північної Ірландії.
Націоналістична партія "Шін Фейн" вітала крок Льюїса як підтримку зобов'язань, взятих у Сент-Ендрюській угоді 2006 року.
"Нарешті ми побачимо скасування архаїчного антиірландського законодавства і заміну його офіційним визнанням ірландської мови, щоб люди могли отримувати доступ до державних служб і судів ірландською мовою", - сказала лідер "Шін Фейн" Мері Лу Макдональд.
Перепис 2011 року показав, що лише 3,7% жителів Північної Ірландії заявили, що вільно володіють ірландською мовою, але Міністерство освіти почало інвестувати у школи з ірландською мовою навчання після того, як "Шін Фейн" отримала цей портфель у попередніх урядах.
Очікуючи на крок Льюїса, понад 10 тисяч активістів за ірландську мову пройшли маршем у центрі Белфасту вихідними. Близько дюжини святкували у середу біля будівлі парламенту.
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