Ірландія знову скаржиться на російських хакерів

11:18 21 травень Київ, Україна

Національний центр кібербезпеки і поліція Ірландії підозрюють у недавній кібератаці на ірландську Національну службу охорони здоров'я російське кіберугруповання Wizard Spide.

Про це повідомила в четвер, 20 травня, телерадіокомпанія RTE.

"Національний центр кібербезпеки і Гарда Шихана (поліція - ред.) вважають, що організована злочинна група, яка стоїть за атакою, відома під назвою Wizard Spider і базується в Росії в Санкт-Петербурзі і біля нього", - йдеться в повідомленні.

За даними телерадіокомпанії, уряд Ірландії вже контактував з владою РФ з приводу кібератаки і шкоди від неї для ірландської системи охорони здоров'я.



Також наголошується, що хакери через деякий час надали ключ дешифрування, який може дозволити лікарням відновити записи пацієнтів.



При цьому, глава МОЗ Ірландії Стівен Доннелі заявив, що влада не платила викуп хакерам.



RTE зазначає, що Національний центр кібербезпеки і Гарда Шихана зараз ведуть міжнародне розслідування події, маючи контакт із ФБР, Інтерполом, Європолом та британським Національним агентством по боротьбі зі злочинністю.



Раніше в травні Національна служба охорони здоров'я Ірландії тимчасово відключала свої комп'ютерні системи через хакерську атаку. Згодом представник служби Пол Рейд заявив, що атака завдала надзвичайно серйозні збитки системі охорони здоров'я країни, і що влада продовжить усунення наслідків нападу. У той самий час він не зміг сказати, чи потрапили в Інтернет вкрадені дані про пацієнтів.