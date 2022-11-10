Ірландія підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС

16:49 09 листопада Київ, Україна

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні заявив, що його країна підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС. Про це 9 листопада повідомило видання Bild.

"Багатьох українців мотивує мрія про інше майбутнє. Таке майбутнє у нас є в ЄС сьогодні, з погляду миру, стабільності, процвітання, демократії та всього, що з цього випливає", - наголосив глава ірландського МЗС.

За його словами, Україна, яка нині буквально бореться за своє виживання проти військової наддержави, "має можливість сподіватися на повне членство в ЄС, а не на якесь часткове членство чи угоду про сусідство".



Ковні впевнений, що окрім України, від розширення мають виграти й інші країни, такі як балканські держави чи колишні радянські республіки, Молдова та Грузія.