Ірландія підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС

Міністр закордонних справ Ірландії Саймон Ковні заявив, що його країна підтримує якнайшвидший вступ України до ЄС. Про це 9 листопада повідомило видання Bild.
За його словами, Україна, яка нині буквально бореться за своє виживання проти військової наддержави, "має можливість сподіватися на повне членство в ЄС, а не на якесь часткове членство чи угоду про сусідство".
Ковні впевнений, що окрім України, від розширення мають виграти й інші країни, такі як балканські держави чи колишні радянські республіки, Молдова та Грузія.
Ковні впевнений, що окрім України, від розширення мають виграти й інші країни, такі як балканські держави чи колишні радянські республіки, Молдова та Грузія.
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