Іранським жінкам заборонили зніматися у рекламі

07:51 08 серпня Київ, Україна

Відповідно до так званого закону про хіджаб і цнотливість, Міністерство культури та ісламської орієнтації Ірану заборонило жінкам зніматися в рекламі та використовувати у відео «жіночі образи».



Наприкінці липня відомство розіслало листа про це до іранських шкіл мистецтва та кіно, а також до рекламних агентств. У повідомленні йшлося, що заборона введена через так званий закон про хіджаб і цнотливість. Це сталося після того, як на місцевому телебаченні вийшов рекламний ролик Domino. У ньому дівчина з покритою головою (у шейлі) їде за кермом машини та їсть морозиво.



У листі Мінкульт Ірану апелює до постанови Верховної ради культурної революції та закону про комерційну рекламу, згідно з якою в Ірані заборонено будь-яке «інструментальне використання» жінок, чоловіків та дітей. Як підкреслює Iran International, заборона насправді діяла завжди, але інтерпретація «інструментального використання» варіюється залежно від політичних та релігійних уподобань конкретних президентських адміністрацій.

Влада Ірану подала позов до компанії Domino. На думку місцевої поліції моралі, це відео «суперечить суспільним пристойностям», «ображає жіночі цінності», а також веде до «пропаганди аморальності» у суспільстві.