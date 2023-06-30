Іранським жінкам дозволили ходити на футбольні матчі

17:03 30 червня Київ, Україна

Рада нацбезпеки Ірану дозволила жінкам дивитися футбольні матчі на деяких стадіонах країни, повідомив голова Федерації футболу Ірану Мехді Тадж, пише ISNA.

"Жінки будуть допущені на стадіони. На щастя, Рада національної безпеки схвалила це питання", - зазначив він.

За словами чиновника, у країні створено робочу групу, яка займатиметься реалізацією цього питання.

"Міністерство внутрішніх справ, Міністерство спорту та молодіжної політики, Федерація футболу та два інформаційні агентства займаються плануванням деталей проходу для жінок", - додав Мехді Тадж.

Заборона на відвідування стадіону жінками діяла в Ірані з часів Ісламської революції 1979 року.