Іранські силовики до смерті забили старшокласницю, яка відмовилася співати гімн на честь аятоли Хаменеї

Іранські силовики побили до смерті ще одну школярку – 16-річну Асру Панахі. Дівчина померла у лікарні наступного дня після того, як представники іранських спецслужб побили її у класі за те, що вона відмовилася співати гімн на честь верховного лідера Ірану аятола Алі Хаменеї.
Про це повідомляє The Guardian.
13 жовтня силовики увірвалися до середньої школи для дівчат "Шахед" в Ардебілі і вимагали від групи дівчат заспівати гімн, який вихваляє верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї.
Коли вони відмовилися, силовики почали бити школярок, внаслідок чого 12 із них потрапили до лікарні, а інших заарештували. Серед госпіталізованих була й Асра Панахі, яка від поранень померла 14 жовтня.
Звістка про смерть старшокласниці викликала нову хвилю протестів в Ірані, в яких беруть активну участь іранські школярки. Водночас батьки побоюються за своїх дітей, оскільки силовики влаштовують масові рейди по школах, розганяють протестувальників сльозогінним газом і затримують їх.
Офіційні особи Ірану заперечують, що силовики несуть відповідальність за смерть дитини, а на державному телебаченні з'явився чоловік, якого називають дядьком Асри – він заявляє, що вона померла через вроджену ваду серця.
Школярки перетворилися на потужну силу після того, як у мережі стали вірусними відеоролики, на яких учениці у класах знімають хіджаби, розмахуючи ними у повітрі, фотографують верховних лідерів Ірану на тлі піднятого середнього пальця та вигукують антирежимні гасла.
Про це повідомляє The Guardian.
13 жовтня силовики увірвалися до середньої школи для дівчат "Шахед" в Ардебілі і вимагали від групи дівчат заспівати гімн, який вихваляє верховного лідера Ірану аятоллу Алі Хаменеї.
Коли вони відмовилися, силовики почали бити школярок, внаслідок чого 12 із них потрапили до лікарні, а інших заарештували. Серед госпіталізованих була й Асра Панахі, яка від поранень померла 14 жовтня.
Звістка про смерть старшокласниці викликала нову хвилю протестів в Ірані, в яких беруть активну участь іранські школярки. Водночас батьки побоюються за своїх дітей, оскільки силовики влаштовують масові рейди по школах, розганяють протестувальників сльозогінним газом і затримують їх.
Офіційні особи Ірану заперечують, що силовики несуть відповідальність за смерть дитини, а на державному телебаченні з'явився чоловік, якого називають дядьком Асри – він заявляє, що вона померла через вроджену ваду серця.
Школярки перетворилися на потужну силу після того, як у мережі стали вірусними відеоролики, на яких учениці у класах знімають хіджаби, розмахуючи ними у повітрі, фотографують верховних лідерів Ірану на тлі піднятого середнього пальця та вигукують антирежимні гасла.
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