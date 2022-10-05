Іранські школярки приєдналися до протестів: дівчата зривають хіджаби та показують середні пальці верховному вождеві

15:56 05 жовтня Київ, Україна

В Ірані школярки приєдналися до протестів проти влади. Вони зняли хіджаби, розмахували ними та скандували гасла проти священнослужителів. Дівчата приєдналися до протестів, які охопили країну після загибелі жінки, затриманої поліцією за порушення закону про носіння хіджабу.



Про це повідомляє ВВС.

Протести школярок почалися за кілька годин після того, як аятола Алі Хаменеї порушив своє мовчання з приводу заворушень і звинуватив Сполучені Штати та Ізраїль в організації "бунтів". Він також повністю підтримав сили безпеки, котрі відповіли на протести жорстоким розгоном.



Як зазначають у ВВС, в одному з навчальних закладів дівчата вигнали зі школи працівника освіти. Вони кричали: "Ганьба вам!" і кидали в нього

порожні пляшки з-під води, доки той не втік.

Протести школярок пройшли у Караджі, Тегерані та північно-західних містах Сакез та Санандадж.. Декілька учениць було в класах з непокритими головами. Деякі показували середній палець портретам аятоли Хаменеї та засновника Ісламської Республіки аятоли Рухолли Хомейні.



Проти влади та законів протестують не лише політики та дорослі люди, а й підлітки, які не бояться спалювати фотографії верховного вождя.



Нагадаємо, що заворушення почалися через смерть 22-річної курдської жінки Махси Аміні. Вона впала в кому після того, як її затримала поліція моралі 13 вересня в Тегерані за нібито порушення закону, який вимагає від жінок покривати волосся хіджабом або носити хустку.