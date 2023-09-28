Іран заявив про успішний запуск на орбіту розвідувального супутника

13:52 28 вересня Київ, Україна

Іран запустив у космос супутник власного виробництва "Нур-3", призначений для обробки зображень, повідомляє інформаційне агентство Ісламської Республіки IRNA.



Супутник виведений на орбіту на висоту 450 км за допомогою ракети-носія "Касед". Це був третій успішний запуск супутника в Ірані.



Президент Ірану Ібрагім Раїсі привітав своїх громадян із цього приводу та назвав подію результатом уваги іранців до космічної промисловості та ще одним знаком "неефективності санкцій та загроз противника перед рішучістю та волею фахівців та науковців країни".



Він попросив Міністерство зв'язку та інформаційних технологій та Іранське космічне агентство зробити шлях для швидкого зростання космічної промисловості в країні більш гладким, ніж будь-коли.



Як пише DW, від західних чиновників не було підтвердження ні запуску, ні виведення супутника на орбіту. Раніше США заявляли, що запуски супутників Тегераном суперечать резолюції Ради Безпеки ООН і закликали Іран не вчиняти жодних дій, пов'язаних із балістичними ракетами, здатними доставляти ядерну зброю.

ماهواره نور ۳ با موفقیت پرتاب شد



وزیر ارتباطات: با تلاش متخصصان نیروی هوافضای سپاه، لحظاتی پیش ماهواره تصویربردار قاصد با موفقیت در مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین قرار گرفت. #جهاد_ادامه‌_دارد #خوزستان_قهرمان pic.twitter.com/IzQz9yJBPP — پهلوان اهوازی (@sarbaz_vatan22) September 27, 2023

Що відомо про запуск супутника?

За запуск супутника відповідає аерокосмічне відділення воєнізованої революційної гвардії Ірану. Гвардія здійснює свою власну космічну програму паралельно з регулярними збройними силами Ірану і підкоряється лише верховному лідеру аятолі Алі Хаменеї.



Іран запустив свій перший супутник у космос у квітні 2020 року.