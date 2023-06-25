Іран висловив підтримку путіну та верховенству права в Росії

Іран висловив підтримку "верховенству права у російській федерації" та президенту володимиру путіну.
Про це повідомляє іранська преса з посиланням на виступ офіційного представника міністерства закордонних справ Нассера Канаані у суботу, 24 червня.
Тегеран визнає останні події у Росії "внутрішніми справами" країни.
Нагадаємо, володимир путін обговорив збройне повстання в росії з Реджепом Ердоганом , а також встиг здійснити дзвінки президентам Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву , Узбекистану Шавкату Мірзієєву та диктатору білорусі Олександру лукашенку.
Тегеран визнає останні події у Росії "внутрішніми справами" країни.
Нагадаємо, володимир путін обговорив збройне повстання в росії з Реджепом Ердоганом , а також встиг здійснити дзвінки президентам Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву , Узбекистану Шавкату Мірзієєву та диктатору білорусі Олександру лукашенку.
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