Іран посилює покарання за порушення обов'язкового носіння хіджабу

18:49 21 серпня Київ, Україна

Комісія парламенту Ірану схвалила посилення покарання за порушення закону про обов'язкове носіння хіджабу. Документ тепер буде представлений Раді вартових конституції, яка складається з представників ісламського консервативного духовенства та юристів.



Про це 21 серпня повідомило ЗМІ.



Законопроєкт складається з 70 статей, які передбачають запровадження великих штрафів та довших тюремних термінів для жінок, які відмовляються носити хіджаб. Наразі за порушення дрес-коду загрожує від десяти днів до двох місяців в'язниці, або штраф у розмірі від 50 до 500 тисяч іранських ріалів (від 1 до 10 євро).

Нововведення передбачають покарання у вигляді ув'язнення від п'яти до десяти років, а також штраф у розмірі до 360 мільйонів іранських ріалів (7800 євро).



Закон також посилює покарання для знаменитостей та компаній та передбачає використання штучного інтелекту для виявлення порушниць дрес-коду.