10:18 22 листопада Київ, Україна

На енергетичному об'єкті в Фардо збагачення урану тепер офіційно проводитиметься до позначки 60%. Винними у такому рішенні Тегеран, як завжди, назвав країни Заходу, які тиснуть на МАГАТЕ.

Про це пише агентство IRNA.

Рішення прийнято у відповідь на резолюцію Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо іранської ядерної програми, проєкт якої був розроблений США, Великобританією, Францією та Німеччиною, яка зобов'язує Іран надати документацію та доступ до ядерних об'єктів.

Агентство також повідомляє про використання каскаду центрифуг IR-2m та IR-4 для збагачення урану в Натанзі. Ці центрифуги були газифіковані і планується газифікація ще одного каскаду центрифуг.



МАГАТЕ повідомляло, що в Ірану достатньо збагаченого урану для створення ядерної бомби. За оцінкою МАГАТЕ, на 22 жовтня Іран мав приблизно 62,3 кілограма урану, збагаченого до 60-відсоткової чистоти. Це на 6,7 кілограма більше, ніж заявлялося в останньому на той момент звіті за вересень, писало Associated Press.