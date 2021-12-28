Іран погрожує Ізраїлю ядерним вибухом та цитує Коран

11:03 28 грудень Київ, Україна

У соціальній мережі Твіттер з'явилося відео, розміщене КВІР (Корпус вартових ісламської революції), що демонструє численні вибухи, що відбуваються в пустелі Негев, розташованій в ізраїльському місті Дімона.

У цій пустелі також розташований ядерний об'єкт.



Більше того, про серйозність намірів Ірану говорить і коментар, опублікований до відео: «Тоді того дня ми завдамо тобі найжорстокішого удару. Ми обов'язково покладемо покарання». Ця фраза належить рядкам з Корану, і написана вона арабською мовою.



Слід зазначити, що на обліковий запис, де розміщено відео, підписано 12 тисяч 100 інших облікових записів, що говорить про масштаб переглядів.



Також відомо, що в акаунті опубліковано посилання, що веде на Telegram IRGC (376 084 передплатники). На сторінках IRGC у Твіттері та Телеграмі розміщено той самий логотип, що демонструє підняту вгору руку з гвинтівкою.

До слова, 13 грудня в акаунті КВІР з'явився твіт із попередженням: «У разі дурості з боку сіоністського режиму Ісламська Республіка Іран більше не буде готова руйнувати Тель-Авів та Хайфу, але звільнятиме священний Кудс. Свята земля Ірану скомпрометована, ніхто не зазнає моменту безпеки, будь то ті, хто знаходиться на відстані 1000 км або 10 000 км».

Кудс - це назва столиці Ізраїлю, перекладена арабською мовою.



Нагадаємо, нещодавно терористи руху «Талібан» атакували кордон Ірану, задіявши для цього як протитанкові ракетні комплекси, ручні протитанкові гранатомети, так і важке стрілецьке озброєння.