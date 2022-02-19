Іран вимагає від США «політичної заяви» щодо ядерної угоди

Іран закликав Конгрес США виступити з «політичною заявою» про те, що Вашингтон залишиться прихильним до можливої угоди на переговорах у Відні щодо відновлення ядерної угоди 2015 року.
Угода пропонувала ослаблення санкцій Тегерана в обмін на обмеження його ядерної програми, але потім президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вийшов із неї у 2018 році та знову ввів жорсткі санкції.
Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян закликав США гарантувати виконання так званого Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) в інтерв'ю Financial Times, опублікованому на сайті його міністерства.
«Громадська думка в Ірані в принципі не може прийняти як гарантію слова глави держави, не кажучи вже про США, через вихід американців із СВПД», — сказав він.
Він підкреслив, що просив іранських переговорників запропонувати західним сторонам, щоб «принаймні їхні парламенти чи спікери парламентів, включаючи Конгрес США, могли заявити у формі політичної заяви про свою відданість угоді та повернутися до реалізації СВПД».
У віденських переговорах прямо беруть участь Іран, а також Великобританія, Китай, Франція, Німеччина та Росія, а побічно – США.
Вони мають на меті повернення США до ядерної угоди, у тому числі шляхом зняття санкцій з Ірану, та забезпечення повного виконання Тегераном своїх зобов'язань.
Нагадаємо, переговори в австрійській столиці відновилися наприкінці листопада після червневих виборів ультраконсервативного президента Ебрагіма Раїсі.
США оголосили про свою готовність вести прямі переговори з Іраном для вирішення питань, але Тегеран заявив, що необхідно виконати попередні умови, перш ніж сісти за стіл переговорів.
"Ми не готові вступати в процес прямих переговорів зі США, якщо у нас не буде ясної та надійної перспективи для досягнення угоди зі стійкими гарантіями перед нами", - сказав іранський високопоставлений дипломат.
Якщо наміри США «щирі», вони мають зробити деякі «практичні та відчутні кроки на місцях, перш ніж можуть відбутися будь-які прямі переговори та контакти», додав він.
Відносини між США та Іраном були розірвані з квітня 1980 року, лише через кілька місяців після падіння шаха та окупації американського посольства, а також кризи із заручниками.
Угода пропонувала ослаблення санкцій Тегерана в обмін на обмеження його ядерної програми, але потім президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вийшов із неї у 2018 році та знову ввів жорсткі санкції.
Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян закликав США гарантувати виконання так званого Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) в інтерв'ю Financial Times, опублікованому на сайті його міністерства.
«Громадська думка в Ірані в принципі не може прийняти як гарантію слова глави держави, не кажучи вже про США, через вихід американців із СВПД», — сказав він.
Він підкреслив, що просив іранських переговорників запропонувати західним сторонам, щоб «принаймні їхні парламенти чи спікери парламентів, включаючи Конгрес США, могли заявити у формі політичної заяви про свою відданість угоді та повернутися до реалізації СВПД».
У віденських переговорах прямо беруть участь Іран, а також Великобританія, Китай, Франція, Німеччина та Росія, а побічно – США.
Вони мають на меті повернення США до ядерної угоди, у тому числі шляхом зняття санкцій з Ірану, та забезпечення повного виконання Тегераном своїх зобов'язань.
Нагадаємо, переговори в австрійській столиці відновилися наприкінці листопада після червневих виборів ультраконсервативного президента Ебрагіма Раїсі.
США оголосили про свою готовність вести прямі переговори з Іраном для вирішення питань, але Тегеран заявив, що необхідно виконати попередні умови, перш ніж сісти за стіл переговорів.
"Ми не готові вступати в процес прямих переговорів зі США, якщо у нас не буде ясної та надійної перспективи для досягнення угоди зі стійкими гарантіями перед нами", - сказав іранський високопоставлений дипломат.
Якщо наміри США «щирі», вони мають зробити деякі «практичні та відчутні кроки на місцях, перш ніж можуть відбутися будь-які прямі переговори та контакти», додав він.
Відносини між США та Іраном були розірвані з квітня 1980 року, лише через кілька місяців після падіння шаха та окупації американського посольства, а також кризи із заручниками.
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