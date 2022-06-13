Іран тестує новий торговий коридор для доставки російських товарів до Індії

11:48 13 червня Київ, Україна

Державна судноплавна компанія Ірану IRISL заявила, що розпочала першу перевалку російських товарів до Індії, використовуючи новий торговий коридор, що проходить через Ісламську Республіку.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на представника Даріуша Джамалі, директора спільного ірано-російського терміналу в Астрахані.



У складі тестового постачання – два контейнери загальною масою 41 тонна. Спочатку вантаж вирушив із Санкт-Петербурга в Астрахань. Потім через Каспійське море контейнери прибудуть до іранського порту Анзалі, звідки їх перевезуть автотранспортом до південного порту Бандар-Аббас на березі Перської затоки.. Там його завантажать на судно і відправлять до індійського порту Нхава-Шева.



Сторони не розкривають, коли відправився пілотний вантаж, і не розповідають про вміст контейнерів. Весь транзит триватиме 25 днів.



На тлі антиросійських санкцій через війну в Україні іранська влада повернулася до переговорів про створення так званого транзитного коридору «Північ-Південь», у рамках якого росія може через Іран зв'язуватися з азіатськими експортними ринками. План передбачає будівництво залізничної лінії, якою можна буде переправляти товари, що прибувають у країну через Каспійське море, у південно-східний порт Чабахар.