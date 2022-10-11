Іран прагне розширити програму зі збагачення урану - Reuters

11:56 11 жовтня Київ, Україна

Іран швидко розширює свої можливості зі збагачення урану за допомогою передових центрифуг на своєму підземному заводі в Натанзі і має намір піти далі, ніж планувалося раніше.



Про це повідомляє Reuters із посиланням на конфіденційний звіт Міжнародного агентства з ядерної енергії.

"У той час як непрямі переговори між Іраном та Сполученими Штатами про відновлення іранської ядерної угоди 2015 року зайшли в глухий кут, Тегеран ввів у дію все більшу кількість передових центрифуг, які угода забороняє використовувати для виробництва збагаченого урану", - пише видання.

Це обладнання набагато ефективніше за центрифугу IR-1 першого покоління — єдину центрифугу, яку дозволяється використовувати Ірану для напрацювання запасів збагаченого урану відповідно до угоди. За даними видання, Іран вводить його в роботу, особливо на двох підземних ділянках у Натанзі та Фордоу, які можуть бути спроєктовані таким чином, щоби витримувати потенційні повітряні бомбардування.

"Третій із трьох каскадів, або кластерів, передових центрифуг IR-6, нещодавно встановлених на підземному заводі зі збагачення палива (FEP) у Натанзі, надходять у потік, йдеться у доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії державам-членам. Дипломати кажуть, що IR-6 є передовою центрифугою Ірану", - йдеться у повідомленні.

При цьому Іран також швидко завершив встановлення семи каскадів, які станом на серпень або не були завершені, або перебували на ранньому етапі встановлення. Саме наприкінці серпня відбувся останній візит інспекторів, про який повідомлялося в останній щоквартальній доповіді МАГАТЕ.