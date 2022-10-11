Іран прагне розширити програму зі збагачення урану - Reuters

Іран швидко розширює свої можливості зі збагачення урану за допомогою передових центрифуг на своєму підземному заводі в Натанзі і має намір піти далі, ніж планувалося раніше.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на конфіденційний звіт Міжнародного агентства з ядерної енергії.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на конфіденційний звіт Міжнародного агентства з ядерної енергії.
Це обладнання набагато ефективніше за центрифугу IR-1 першого покоління — єдину центрифугу, яку дозволяється використовувати Ірану для напрацювання запасів збагаченого урану відповідно до угоди. За даними видання, Іран вводить його в роботу, особливо на двох підземних ділянках у Натанзі та Фордоу, які можуть бути спроєктовані таким чином, щоби витримувати потенційні повітряні бомбардування.
При цьому Іран також швидко завершив встановлення семи каскадів, які станом на серпень або не були завершені, або перебували на ранньому етапі встановлення. Саме наприкінці серпня відбувся останній візит інспекторів, про який повідомлялося в останній щоквартальній доповіді МАГАТЕ.
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