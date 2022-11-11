Іран знову збільшив свої запаси високозбагаченого урану - МАГАТЕ

07:40 11 листопада Київ, Україна

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Іран ще більше збільшив свої запаси високозбагаченого урану. Агентство розкритикувало Тегеран за те, що він продовжує блокувати доступ МАГАТЕ до іранських ядерних об'єктів.



Про це йдеться у щоквартальному звіті МАГАТЕ, повідомляє Assosiated Press.



За оцінками агентства, на 22 жовтня Іран має 62,3 кілограма урану, збагаченого до 60%. Це на 6,7 кілограма більше, ніж у останньому звіті МАГАТЕ у вересні.



Експерти з питань нерозповсюдження останніми місяцями попереджали, що в Ірану достатньо збагаченого урану, щоб переробити його на пальне для принаймні однієї ядерної бомби, пише видання.



Також агентство заявило, що не змогло перевірити точний розмір іранських запасів збагаченого урану через обмеження, які Тегеран наклав на інспекторів минулого року.



В окремій доповіді МАГАТЕ йдеться, що гендиректор агентства Рафаель Гроссі "серйозно стурбований" тим, що Іран досі не долучився до дослідження агентства зі штучних частинок урану, знайденого на трьох незадекларованих об'єктах у країні.



Наприкінці вересня Гроссі зустрівся з віцепрезидентом та головою Організації з атомної енергії Ірану Мохаммадом Есламі, щоб обговорити цю тему. Посадовці МАГАТЕ відвідають Тегеран з технічним візитом до кінця листопада.



У МАГАТЕ зазначають, що ця зустріч "має бути спрямована на ефективне вирішення питань гарантій безпеки".