Іран продовжує порушувати умови ядерної угоди: запаси ядерного палива в 12 разів перевищують норму

08:27 12 листопада Київ, Україна

Згідно з умовами щодо іранської ядерної програми, збагачення урану допускається до рівня в 3,67%. Іран перевищує цей ліміт більш ніж в 10 разів.



Про це напередодні повідомило Associated Press з посиланням на заяву МАГАТЕ.



Так, в конфіденційному документі, поширеному МАГАТЕ серед країн-учасниць агентства, станом на 2 листопада Іран накопичив більше 2 тис. 442,9 кг низькозбагаченого урану, що істотно більше в порівнянні з запасами, зафіксованими в серпні (2 тис. 105,4 кг).



Таким чином, Іран в 12 разів перевищив межу, встановлену Спільним всеосяжним планом дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми, він становить 202,8 кг. Іран також збагачує уран до рівня в 4,5%, хоча домовленості допускають рівень лише в 3,67%.



Нагадаємо, Іран почав поетапно відмовлятися дотримуватися умов ядерної угоди після того, як в травні 2018 року США в односторонньому порядку вийшли зі Спільного всеосяжного плану дій і стали посилювати санкції проти Тегерана.



Інші учасники СВПД, в тому числі Німеччина, Франція і Великобританія, виступали за його збереження.