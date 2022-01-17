Іран закликає вирішити проблеми з біженцями та санкціями, щоб допомогти Сирії вийти з кризи

06:24 17 січень Київ, Україна

Міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір Абдоллахян у неділю закликав до вирішення проблеми біженців та антисирійських ембарго як засобу врегулювання кризи в Сирії, повідомляє МЗС Ірану.



«Без розгляду питання про біженців та санкцій, введених щодо Сирії, (врегулювання) кризи в цій країні неможливо направити у правильне русло», - сказав Амір Абдоллахян на зустрічі зі спецпосланцем ООН із Сирії Гейром Педерсеном.



Амір Абдоллахян подякував спецпосланцю за сприяння національному діалогу, миру та стабільності в Сирії, наголосивши на зусиллях Ірану з надання йому допомоги у відновленні миру та стабільності в Сирії.



Наголосивши на впливі погляду Ірану на політичне вирішення сирійської кризи від самого початку конфлікту, він сказав, що Організація Об'єднаних Націй розглядається Іраном як частина зусиль щодо пошуку політичного рішення в Сирії.



Він звинуватив «незаконну присутність сил США, а також ізраїльські удари по арабській країні у зриві політичного врегулювання конфліктів у Сирії» та наголосив на необхідності звернути на це увагу міжнародної спільноти та ООН.



Зі свого боку, Педерсен охарактеризував ситуацію в Сирії як стабільну, зазначивши, що в нинішній ситуації жодна залучена сторона не говорить про зміну режиму в Дамаску.

Він також наголосив на збереженні національного суверенітету, політичного істеблішменту та територіальної цілісності Сирії.



Іран є основним союзником сирійського уряду у його боротьбі з озброєними повстанцями з 2011 року.