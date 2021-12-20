Іран призводить ППО в стан боєготовності

08:53 17 липень Київ, Україна

Популярний американський канал повідомив про те, що ЦРУ має даних про приведення Іраном частини військ протиповітряної оборони в стан підвищеної бойової готовності. Посилаючись на інсайдерську інформацію про розвіддані журналісти компанії повідомили про те, що в ході розвідувальних заходів були встановлені ознаки приведення іранськими військовими сегментів своєї ППО в стан, коли системи готові випустити ракети «земля-повітря» по намічених цілей.

Активність іранських ППО була зафіксована після пожежі на атомному об'єкті в Натанзі і ряду інших інцидентів. Про це повідомила в четвер американська телекомпанія CNN з посиланням на декілька джерел в Пентагоні.

За їхньою версією стан підвищеної готовності означає, що ППО Ірану готові випустити ракети класу "земля-повітря" по будь-яким цілям, що ставили під загрозу. Джерела не уточнюють, яким чином були отримані згадані вище ознаки. Відповідно до публікації, США постійно ведуть моніторинг того, що відбувається в Ірані за допомогою супутників, літаків-розвідників і кораблів, що знаходяться в міжнародних повітряному просторі і водах.

За даними джерел, розвідка США не вважає стан підвищеної готовності іранських ППО складовою частиною військових навчань.

Інцидент на атомному об'єкті в Натанзі стався 2 червня. Пошкоджене під час пожежі будівля призначена для виробництва центрифуг. Офіційний представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді заявив, що "в цьому приміщенні знаходилося вимірювальне обладнання і частково воно було і зневажила або пошкоджено".