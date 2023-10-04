Іран представив новий безпілотник Kaman-19

09:33 04 жовтня Київ, Україна

Під час масштабних навчань безпілотників іранська армія вперше застосувала на практиці дрон Kaman-19 (Bow-19).

Про це повідомило інформаційне агентство Ісламської Республіки IRNA 3 жовтня.



За словами бригадного генерала Ірану Алірези Шейха, підрозділи радіоелектронної боротьби чотирьох сил іранської армії під час маневрів відпрацювали із РЕБ. Шейх поінформував, що підрозділи радіоелектронної боротьби практикували порушення зв'язку безпілотників із їхньою наземною базою, а також радіоелектронне знешкодження атакуючих дронів.

"Також на цьому етапі навчань успішно проведено повітряну операцію з дезорганізації зв'язку безпілотників Ababil-4 та Kaman-19", - додав він.

Заступник головнокомандувача іранської армії з питань координації Хабіболла Сайярі заявив, що майже 200 безпілотників прикривають стратегічні води Перської затоки та Оманського моря на півдні, а також у північних, східних та західних районах на території Ірану.

"На цьому етапі навчань з різних куточків країни були запущені безпілотники Chamorosh, Yasir, Sadeq, Pelican, Ababil-3, Ababil-4, Ababil-5, Kaman-12, Yazdan, Mohajer-2, Mohajer-6. Армійці спостерігали та ідентифікували цілі, а також здійснювали охорону та моніторинг потрібних районів на сухопутних, повітряних та морських кордонах, а також у міжнародних водах", – пояснив він.

Сайярі додав, що підтримка та вдосконалення боєздатності є одним з невідворотних принципів армії Ісламської Республіки Іран і досягатиметься такими військовими навчаннями протягом року.