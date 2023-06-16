Іран постачає росії військову допомогу через Каспійське море - CNN

13:19 26 травня Київ, Україна

За даними експертів, Іран, ймовірно, постачає росії частину військової допомоги через Каспійське море, включаючи ударні безпілотники "Шахед". Інформація ґрунтується на аналізі руху вантажних суден.

Журналісти поспілкувалися з експертами, які відстежують рух вантажів, і за доступними даними припускають, що саме Каспійським морем може рухатися значна частина "Шахедів", пострілів для мінометів та інша зброя, яку москва купує у Тегерана для використання у війні проти України.



Дані про рух суден свідчать, що вантажні кораблі на Каспії все частіше вимикають транспондери (автоматичну ідентифікаційну систему, яку заведено тримати увімкненою), а це дає підстави припускати, що у них є причини для такої секретності.



За даними Lloyd's List Intelligence, з вересня минулого року в Каспійському морі суттєво зросла кількість суден, що приховують дані про свій рух. Переважно це кораблі під російськими та іранськими прапорами, серед яких чимало суден, за своїми технічними характеристиками, придатними для перевезення вантажів військового призначення. Це сталося невдовзі після того, як уряди США та України заявили, що москва придбала безпілотники у Тегерана минулого літа.



Зазначається, що найчастіше судна на Каспії відключають автоматичну систему ідентифікації біля іранських портів Амірабад та Анзалі, а також на Волзі та біля порту Астрахань.



За допомогою даних з MarineTraffic, журналісти CNN відстежили шість кораблів під прапором росії і два іранські, які, за припущеннями опитаних експертів, поводяться підозріло. Вони помітили певні закономірності: судна можуть випливати з іранських портів в Астрахані, але там не здійснюють офіційний вхід до порту. Деякі кораблі відключають передачу даних на підході до Амірабаду та Астрахані, або загалом тривалий час рухаються з вимкненими транспондерами.



За словами експертів, західні союзники України не мають змоги зупинити такі постачання зброї.

"Немає жодного ризику для іранського експорту в Каспійському морі через прикордонні країни - у них немає можливостей або мотивів перешкоджати таким видам обміну", - сказав Мартін Келлі, провідний аналітик з розвідки охоронної компанії EOS Risk Group.

Азербайджан, Туркменістан та Казахстан, колишні радянські республіки, також мають порти у Каспійському морі.

"Це ідеальне середовище для того, щоб ця торгівля пройшла без протидії", – зазначив Мартін Келлі.

Журналісти також проаналізували дані Flightradar24 і з'ясували, що з травня 2022 року до березня цього року іранські вантажні літаки здійснили до росії щонайменше 85 рейсів.

"Хоча частину іранських "Шахедів" могли привозити в росію літаками, морський шлях набагато вигідніший, оскільки дозволяє перевезти за один раз набагато більший вантаж", - йдеться у статті.

Журналісти звернулися до урядів Ірану та росії за коментарями, але не отримали відповіді.