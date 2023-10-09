Іран допомагав ХАМАС планувати атаку на Ізраїль - The Wall Street Journal

Іран допомагав палестинському руху ХАМАС спланувати атаку на Ізраїль 7 жовтня.
Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.
За інформацією газети, офіцери Корпусу вартових ісламської революції від серпня опрацьовували з представниками ХАМАС деталі нападу. Зустрічі проходили у столиці Лівану – Бейруті. За даними видання, 2 жовтня на зустрічі у Бейруті Іран схвалив напад на Ізраїль.
Джерела WSJ стверджують, що офіцери іранського Корпусу вартових ісламської революції з серпня розробляли разом із ХАМАС плани повітряного, наземного та морського вторгнення до Ізраїлю.. Деталі операції уточнювали з представниками чотирьох угруповань, що підтримуються Іраном, у тому числі з ХАМАС та бойовим угрупуванням "Хезбалла".
Інформацію про причетність Ірану підтвердили також неназваний європейський урядовець та радник уряду Сирії.
Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.
За інформацією газети, офіцери Корпусу вартових ісламської революції від серпня опрацьовували з представниками ХАМАС деталі нападу. Зустрічі проходили у столиці Лівану – Бейруті. За даними видання, 2 жовтня на зустрічі у Бейруті Іран схвалив напад на Ізраїль.
Джерела WSJ стверджують, що офіцери іранського Корпусу вартових ісламської революції з серпня розробляли разом із ХАМАС плани повітряного, наземного та морського вторгнення до Ізраїлю.. Деталі операції уточнювали з представниками чотирьох угруповань, що підтримуються Іраном, у тому числі з ХАМАС та бойовим угрупуванням "Хезбалла".
Інформацію про причетність Ірану підтвердили також неназваний європейський урядовець та радник уряду Сирії.
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