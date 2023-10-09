Іран допомагав ХАМАС планувати атаку на Ізраїль - The Wall Street Journal

13:59 09 жовтня Київ, Україна

Іран допомагав палестинському руху ХАМАС спланувати атаку на Ізраїль 7 жовтня.

Про це пише газета The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За інформацією газети, офіцери Корпусу вартових ісламської революції від серпня опрацьовували з представниками ХАМАС деталі нападу. Зустрічі проходили у столиці Лівану – Бейруті. За даними видання, 2 жовтня на зустрічі у Бейруті Іран схвалив напад на Ізраїль.

Джерела WSJ стверджують, що офіцери іранського Корпусу вартових ісламської революції з серпня розробляли разом із ХАМАС плани повітряного, наземного та морського вторгнення до Ізраїлю.. Деталі операції уточнювали з представниками чотирьох угруповань, що підтримуються Іраном, у тому числі з ХАМАС та бойовим угрупуванням "Хезбалла".

Інформацію про причетність Ірану підтвердили також неназваний європейський урядовець та радник уряду Сирії.