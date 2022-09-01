Іран відповів ЄС на проєкт поновлення ядерної угоди - ЗМІ

11:30 16 серпня Київ, Україна

Тегеран направив до Брюсселя офіційну відповідь на запропонований проєкт поновлення ядерної угоди 2015 року.

Про це 15 серпня повідомило Politico.



Як уточнив виданню високопоставлений західний чиновник, реакцію Ірану на пропозицію ЄС було отримано у понеділок увечері.



Зазначається, що Тегеран все ще має сумніви щодо відновлення Спільного всеосяжного плану дій (СВПД), який він уклав зі світовими державами.



Відповідь в основному зосереджена на невирішених питаннях, пов'язаних із санкціями та гарантіями. Протягом останніх кількох місяців Іран постійно вимагав гарантій того, що зможе скористатися економічними вигодами від поновлення угоди.



За словами джерела Politico, реакція Тегерана не містить додаткових вимог щодо розслідування походження численних слідів ядерних матеріалів, виявлених інспекторами МАГАТЕ на різних об'єктах у країні.



Як відомо, Іран наполягає на тому, що ядерна угода може бути відновлена лише у випадку, якщо розслідування МАГАТЕ буде закрито раз і назавжди.



У Євросоюзі розробили пропозицію, яка дозволить це зробити, якщо МАГАТЕ підтвердить, що Іран надав достовірні відповіді про походження слідів урану до так званого дня повторного впровадження, коли ядерна угода набуде чинності.



Однак, ця пропозиція також дозволить Ірану заблокувати день повторного впровадження, якщо розслідування залишиться відкритим.



Чи Тегеран прийняв угоду Брюсселя, чи відхилив її - поки невідомо. При цьому отримана відповідь свідчить про те, що Іран хоче продовжити переговори щодо деяких аспектів проєкту.