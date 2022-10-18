Іран остаточно вирішив відправити в росію ракети та додаткові дрони - Reuters

19:48 18 жовтня Київ, Україна





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За даними видання, угода була досягнута 6 жовтня, коли перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер, два високопосадовці впливової Революційної гвардії Ірану та представник Вищої ради національної безпеки відвідали москву для переговорів з росією про постачання зброї. Іран остаточно вирішив надати росії ракети класу "земля-земля" на додаток до більшої кількості безпілотників для війни проти України.Про це повідомляє Reuters з посиланням на двох іранських чиновників та двох дипломатів.За даними видання, угода була досягнута 6 жовтня, коли перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Мохбер, два високопосадовці впливової Революційної гвардії Ірану та представник Вищої ради національної безпеки відвідали москву для переговорів з росією про постачання зброї.

"Росіяни попросили додаткові безпілотники та іранські балістичні ракети з підвищеною точністю, зокрема, ракети сімейства "Фатех" і "Зольфагар", - сказав один з іранських дипломатів, поінформований про поїздку.

Західний чиновник, поінформований з цього питання, підтвердив слова іранського дипломата, заявивши, що між Іраном та росією існує угода про постачання балістичних ракет малої дальності класу "земля-земля", включаючи "Золфагар".