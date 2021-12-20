Іран оголосив про справжню причину катастрофи МАУ

Організація цивільної авіації Ірану повідомила про причини катастрофи літака МАУ. У доповіді від 11 липня говориться, що в комплексі ППО, який збив український пасажирський літак, через переміщення напередодні відбулося порушення налаштувань.

"Один з комплексів ППО Тегерана був переміщений. Це призвело до зміни його географічного положення та напрямки", - зазначено в повідомленні.

Відзначається, що з-за невиконаним перенастроювання пасажирський лайнер був помилково розпізнано системою як об'єкт, що рухається в бік Тегерана. Однак літак МАУ вилітав зі столиці Ірану, а не навпаки.

Раніше іранські військові стверджували, що літак МАУ був збитий випадково в результаті людської помилки.

Як повідомлялося, в червні влада Ірану заявила, що їх розслідування причин катастрофи літака Boeing 737-800 МАУ майже завершено. У справі про збитий українському літаку було затримано шість осіб.