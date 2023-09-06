Іран не отримає жодних послаблень санкцій - Блінкен

США не допускають жодної можливості для послаблення санкцій проти Ірану в процесі переговорів стосовно звільнення американських громадян щодо незаконного ув'язнення в цій країні.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції із главою МЗС Мексики у Вашингтоні.
За його словами, звільнення з в'язниці п'ятьох американців і відправлення їх під домашній арешт — позитивний крок, і він очікує, що невдовзі вони повернуться до США.
Напередодні стало відомо, що Іран внаслідок тривалих переговорів звільнив із в'язниці п'ятьох американських громадян під домашній арешт.
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