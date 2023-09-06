Іран не отримає жодних послаблень санкцій - Блінкен

"Але дозвольте мені чітко прояснити кілька речей: у будь-якому випадку, в будь-якому відношенні, Іран не отримає жодних послаблень санкцій. І в будь-якому випадку, коли ми братимемо участь у таких зусиллях, щоб повернути американців додому з Ірану, власні кошти Ірану будуть переведені на обмежені рахунки, щоб кошти могли бути використані лише для гуманітарних цілей», - сказав Блінкен.