Іран не отримає жодних послаблень санкцій - Блінкен

10:54 11 серпня Київ, Україна

США не допускають жодної можливості для послаблення санкцій проти Ірану в процесі переговорів стосовно звільнення американських громадян щодо незаконного ув'язнення в цій країні.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на спільній пресконференції із главою МЗС Мексики у Вашингтоні.

За його словами, звільнення з в'язниці п'ятьох американців і відправлення їх під домашній арешт — позитивний крок, і він очікує, що невдовзі вони повернуться до США.
"Але дозвольте мені чітко прояснити кілька речей: у будь-якому випадку, в будь-якому відношенні, Іран не отримає жодних послаблень санкцій. І в будь-якому випадку, коли ми братимемо участь у таких зусиллях, щоб повернути американців додому з Ірану, власні кошти Ірану будуть переведені на обмежені рахунки, щоб кошти могли бути використані лише для гуманітарних цілей», - сказав Блінкен.