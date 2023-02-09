Іран модифікує дрони-камікадзе, які рф використовує для ударів по Україні

17:18 09 лютого Київ, Україна

Іран передав росії сотні безпілотників, багато з яких завдали руйнівного удару по енергосистемі та енергетичним об'єктам України.

Дослідивши уламки "Шахеда", що не розірвався, яким росія цілилася по Одесі в жовтні 2022 року, британська Conflict Armament Research разом з українськими військовими помітили, що його боєголовку модифікували.



На їхню думку, боєголовки "були поспішно модифіковані погано підігнаними один до одного шарами з десятків дрібних металевих уламків, які при ударі розлітаються по великому радіусу.

Крім осколків, по колу бойової частини розташовані ще 18 дрібніших "зарядів", які при розплавленні вибуховою хвилею здатні пробивати броню та створювати своєрідний вибуховий ефект "на 360 градусів".

Нагромадження цих елементів суттєво збільшує здатність боєголовки знищувати такі цілі, як електростанції, розподільні мережі, лінії електропередач та великі потужні трансформатори. Вони також значно ускладнюють ремонтні роботи, йдеться у матеріалі CNN.



Разом з тим боєголовки, призначені для бойових цілей, таких як танки або артилерійські гармати, можуть мати іншу конструкцію: з кумулятивним лобовим зарядом, який використовується для більш концентрованих цілей.



Боєголовка, досліджена CAR, має радіальний кумулятивний ефект, що може призвести до більшої площі ураження.