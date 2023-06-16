Іран випробував нову балістичну ракету "Хейбар"

В Ірані презентували найновішу балістичну ракету сімейства "Хорремшехр", яка називається "Хейбар". Випробування ракети пройшло за присутності міністра оборони, генерала Мохаммада-Реза Аштіяні та підтримки Збройних сил Ірану.
Про це повідомляє агенція Irna.
"Хейбар", найновіша версія сімейства "Хорремшехр", є ракетою на рідкому паливі з дальністю польоту 2000 км. Заявлено, що вона здатна нести боєголовку вагою 1500 кг.
Ракета має стратегічні та тактичні особливості — наявність системи наведення та управління на середній ділянці польоту, використання цієї системи та двигунів наведення у боєголовці призводить до контролю стану та корекції траєкторії боєголовки поза атмосферою, де відбувається керування цією ракетою.
Зазначається, що ця особливість призводить до того, що ракета Хейбар не потребує діяльності системи наведення та управління в атмосфері і таким чином є повністю несприйнятливою до атак засобів радіоелектронної боротьби.
Про це повідомляє агенція Irna.
"Хейбар", найновіша версія сімейства "Хорремшехр", є ракетою на рідкому паливі з дальністю польоту 2000 км. Заявлено, що вона здатна нести боєголовку вагою 1500 кг.
Ракета має стратегічні та тактичні особливості — наявність системи наведення та управління на середній ділянці польоту, використання цієї системи та двигунів наведення у боєголовці призводить до контролю стану та корекції траєкторії боєголовки поза атмосферою, де відбувається керування цією ракетою.
Зазначається, що ця особливість призводить до того, що ракета Хейбар не потребує діяльності системи наведення та управління в атмосфері і таким чином є повністю несприйнятливою до атак засобів радіоелектронної боротьби.
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